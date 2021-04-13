2021/04/13 | 09:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية امس الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات في البلاد بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات في البلاد بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).