وزير الداخلية العراقي يؤكد ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل

2021/04/13 | 09:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي على ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل، ومنع تسلل العناصر الإرهابية والتهريب الذي يفتك باقتصاد البلاد....

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