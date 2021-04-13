صرف رواتب متراكمة لثلاث سنوات.. شمول مستفيدين جدد بقانون ذوي الإعاقة

2021/04/13 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، خطة لصرف رواتب الشمول الجديد او الرواتب المتراكمة لـ 3 اعوام، وجاء ذلك ضمن مقترح لزيادة المشمولين بامتيازات قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبد اللطيف في تصريح تابعه NRT عربية، (13 نيسان 2021)، إن "الهيئة عملت خلال العامين الحالي والماضي منذ بدء جائحة كورونا وحتى الان بكامل طاقاتها من اجل تقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".

واضاف عبد اللطيف، انه "يتم العمل مع الاقسام المعنية لدراسة مقترح يهدف إلى زيادة قاعدة الشمول الجديد بامتيازات قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بعد تنفيذ تعليمات موازنة 2021 عند وصولها إلى الهيئة بعد ان تكون سارية التنفيذ".

واوضح، ان "الحالات المشمولة بقانون ذوي الاعاقة هي الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية والعصبية، اضافة إلى الامراض الجلدية والكولاجين والدم والجهاز البولي ونقص المناعة والجهاز التنفسي والاورام وجهاز الدوران والكبد علاوة على متلازمة داون".

واشار عبد اللطيف، الى ان "اللجان الطبية التي تحدد شمول المتقدم على رواتب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، أتمت فحص 68 الف متقدم منذ بدء جائحة كورونا"، مبينا ان "مساعي الهيئة الحثيثة لزيادة التخصيصات المالية".

وكشف، عن "وجود خطة مسبقة للوزارة ستعمل بها بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة للعام الحالي من اجل صرف رواتب الشمول الجديد او الرواتب المتراكمة للمستفيدين المشمولين للاعوام: 2016 و 2017 و 2018".

N.A

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