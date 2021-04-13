المنتخب والأندية أولا.. إلزام رياضيي العراق بأخذ لقاح كورونا

2021/04/13 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى عملية التطعيم ضد الفيروس.

وسجل العراق قفزة في إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة رغم الحظر الجزئي والكلي المفروض طيلة أيام الأسبوع للحد من الإصابات.

وقررت اللجنة العليا اصدار تعليمات خاصة بالنسبة للقاح فيروس كورونا وضرورة تطعيم موظفي الدولة في الصحة والتعليم، وكذلك عدم السماح للأندية الرياضية بمزاولة التدريبات أو أي نشاطات رياضية أخرى بدون الإدلاء بما يثبت تلقي رياضييها لقاح كورونا.

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في تصريح تابعه NRT عربية، (13 نيسان 2021)، إن "وزارة الصحة وافقت على منح لقاح فايزر لجميع أندية الدوري الممتاز وكذلك المنتخبات العراقية، على أن تكون الأولوية للاعبي المنتخب".

ويذكر أن الرياضة العراقية سجلت العديد من الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، فضلا عن وفاة عدد من النجوم الدوليين السابقين نتيجة مضاعفات الفيروس، وكان أبرزهم الأسطورة أحمد راضي.

N.A

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