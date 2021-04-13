بغداد وطهران تبحثان القضايا الأمنية

2021/04/13 | 09:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي مع نظيره الايراني علي شمخاني، القضايا الامنية.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي ان الأعرجي "التقى في طهران يوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإيراني"، مشيرا إلى أن "اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين بغداد وطهران، إلى جانب بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك والحدود، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين".

وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد وصل صباح يوم الاثنين، إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية، تلبية لدعوة رسمية من قبل الجانب الإيراني.

PUKmedia

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