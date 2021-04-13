2021/04/13 | 09:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح من المفوضية حول إجراءات الانتخابات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح من المفوضية حول إجراءات الانتخابات) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح من المفوضية حول إجراءات الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).