الأزهر يحذر من مخطط داعشي في رمضان

2021/04/13 | 10:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من مخطط جديد لتنظيم “داعش” وذلك بعد تحريض التنظيم لـ”ذئابه المنفردة”.جاء ذلك في بيان للمرصد على صفحته الرسمية بفيسبوك، وقال فيه: “استكمالًا لمتابعة تحركات تنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا في العالم، تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نشره التنظيم من رسائل تحريضية لأتباعه من […]

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