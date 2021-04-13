ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعومة ببيانات ايجابية عن نمو واردات الصين وتوترات الشرق الاوسط

2021/04/13 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أظهرت بيانات من الصين ارتفاع نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وبسبب التوترات في الشرق الأوسط بعد أن قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها أطلقت صواريخ على مواقع نفطية سعودية.وارتفعت العقود الآجلة … Readmore

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