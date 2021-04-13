رئيس الجمهورية برهم صالح يصدر مرسوماً جمهورياً خاصاً بأجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

2021/04/13 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إصدار المرسوم الجمهوري الخاص باجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل.وقال الرئيس العراقي في كلمة مصورة: أن “الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية، وتأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات”.وأضاف، “لا بد … Readmore

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