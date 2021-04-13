القبض على قاتل في البصرة بعد ملاحقته بين المزارع

2021/04/13 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت شرطة البصرة،الثلاثاء، بألقاء القبض على متهم بجريمة قتل في قضاء الزبير.

وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (13 نيسان 2021) ان "بعد ورود إخبار عن جريمة قتل في مزارع المويلحات بالقرب من طريق زبير سفوان تم على الفور تشكيل فريق عمل من مركز شرطة سفوان، وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة الأدلة التي توفرت خلال التحري ومن خلالها تم كشف ملابسات جريمة القتل، وتم التعرف على الجاني".

وأضاف البيان ان "بعد الوصول الى مكان تواجده في إحدى المزارع القريبة من مكان الجريمة تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة ".

وأوضح البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي ".

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