2021/04/13 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

788 مشاهدة

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، مؤكدة توفر مختلف انواع اللقاحات في مؤسساتنا الصحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 نيسان 2021)، ان "الاسبوع الماضي شهد تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء الجائحة الخطيرة وهو 51387 اصابة اضافة الى تسجيل 250 وفاة ناتجة عن مضاعفات الوباء، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار التجمعات البشرية والاكتظاظ في المرافق العامة والخاصة مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين".

وأضاف البيان، ان "استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبيانات وزارة الصحة المتكررة سيؤدي الى أستمرار معدلات الاصابات والوفيات"، مبينا انه "قد يؤدي الى تهديد النظام الصحي الوطني بسبب حجم الاصابات التي تفوق قابلية المؤسسات الصحية على استيعابها والتعامل معها".

واوضح، ان "البحوث العلمية في مختلف دول العالم تؤكد على ظهور مضاعفات طويلة الامد بعد الاصابة بكوفيد 19 قد تؤدي الى امراض مزمنة وخطيرة مما يجعل من الوباء تحدي صحي خطير لصحة الانسان وحياته، ولقد اكد خبراء الصحة العامة والدراسات العلمية الرصينة على أن السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء والعودة للحياة الطبيعية هو بتلقيح اكبر عدد من المواطنين حتى نصل الى المناعة الجماعية التي تقارب 70-80 ٪؜ من المجتمع".

واكد البيان، "توفر مختلف انواع اللقاحات في مؤسساتنا الصحية حاليا، وهي لقاحات فعالة وامنة ومعتمدة من قبل الموسسات العلمية العالمية المعروفة ومنظمة الصحة العالمية لذا نحث المواطنين الكرام الى الاسراع بتلقي اللقاح من المنافذ الصحية المعتمدة لاخذ اللقاحات المنتشرة في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات كافة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه تحذيرا بشان الوضع الوبائي في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه تحذيرا بشان الوضع الوبائي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).