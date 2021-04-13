بايدن: رمضان مبارك.. ستفتقد الكثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار

2021/04/13 | 10:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهنئته للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان.

وتوجه بايدن والسيدة الأميركية الأولى جيل، بأحر التحايا وأطيب الأمنيات إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم، قائلاً ما نصه، نظرا لأن العديد من إخواننا الأمريكيين يبدؤون الصيام، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل وباء كورونا، حيث لا يمكن للأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للاحتفال، وستفتقد الكثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار.

بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمناسبة في تغريدة عبر تويتر عن تمنيه للمسلمين في الولايات المتحدة وأنحاء العالم بأن يكون شهر رمضان شهرا ينعم بالفرح والسلام والازدهار، منتهيا بعبارة رمضان مبارك.

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