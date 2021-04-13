الرافدين: تسهيلات للموظفين الموطنة رواتبهم للحصول على شقق بسماية

2021/04/13 | 10:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن تسهيلات قدمت للموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد للتقديم على شقق مجمع بسماية والاولوية لهم للحصول عليها.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “فروعه المخصصة لمنح بسماية شهدت زخما كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في ترويج معاملة الحصول على شقق بسماية”.واوضح ان “الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

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