2021/04/13 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب تشيلسي، توماس توخيل، أنه تولى منصبه لحصد الألقاب الآن، وليس الانتظار لسنوات، ويريد من ناديه استغلال الفرصة عند مواجهة بورتو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.قضى توخيل فترة ناجحة في باريس سان جيرمان، قبل أن يتولى تشيلسي بعد إقالة الهداف التاريخي للنادي، فرانك لامبارد، في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويحتل النادي اللندني المركز الخامس في الدوري، وسيواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويبدو في موقفه قوي لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما فاز 2-0 على بورتو ذهاباً.

وقال توخيل للصحافيين: “إذا كان الفريق يستطيع الفوز بمباريات متتالية، فإنه يستطيع إحراز الألقاب، لأن تشيلسي يمثل نادياً يحمل ثقافة وتاريخاً وإمكانات ونظاماً للقيام بذلك”.

وأضاف: “أنا هنا من أجل الفوز بالمباريات، وبناء عليه بالألقاب، هذا ما أطلبه من نفسي، لذا لم أقل شيئاً مختلفاً، إذا كان البعض يفكر في الفوز بألقاب في خمس أو ثلاث أعوام فلا أعلم معنى ذلك”.

وتابع: “الآن الوقت المناسب، لا يوجد أصعب من المباراة المقبلة، ولا يوجد عقبة أصعب من العقبة التالية، ولا يجب أن ننسى أنفسنا في الأحلام والآمال والتصريحات”.

وأقيمت مباراة ذهاب دور الثمانية في إشبيلية في إسبانيا، وكذلك حال لقاء الإياب، بسبب قيود السفر بين البرتغال وإنجلترا المتعلقة بكوفيد 19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توخيل: سأتوج بالألقاب مع تشيلسي قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توخيل: سأتوج بالألقاب مع تشيلسي قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).