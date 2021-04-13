تحذير خطير من انهيار النظام الصحي

2021/04/13 | 10:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: تبارك وزارة الصحة والبيئة للشعب العراقي العزيز حلول شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة العزيزة تدعو وزارة الصحة المواطنين الكرام للاستفادة من الشهر الفضيل وقيمه الانسانية والروحية للالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمؤسسات الصحية الرسمية للحد من انتشار الوباء حيث يشهد الوضع الوبائي تطورًا خطيرا في الايام الاخيرة وذلك بارتفاع نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة.

واضاف البيان: لقد شهد الاسبوع الماضي تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء الجائحة الخطيرة وهو 51387 اصابة اضافة الى تسجيل 250 وفاة ناتجة عن مضاعفات الوباء، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار التجمعات البشرية والاكتظاظ في المرافق العامة والخاصة مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين.

وتابع البيان: ان استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبيانات وزارة الصحة المتكررة سيؤدي الى أستمرار معدلات الاصابات والوفيات والذي قد يؤدي الى تهديد النظام الصحي الوطني بسبب حجم الاصابات التي تفوق قابلية المؤسسات الصحية على استيعابها والتعامل معها.

وقالت الوزراء: لابد لنا من تأكيد التحذيرات السابقة من خطورة الاستهانة بالمرض والتركيز على نسب الوفيات المنخفضة حاليا بسبب جهود ملاكاتنا البطلة، لذا نلفت أنتباه الجميع الى ان البحوث العلمية في مختلف دول العالم تؤكد على ظهور مضاعفات طويلة الامد بعد الاصابة بكوفيد 19 قد تؤدي الى امراض مزمنة وخطيرة مما يجعل من الوباء تحدي صحي خطير لصحة الانسان وحياته.

وقال البيان: أن وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام في أيام شهر رمضان المبارك بالتمسك والالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات المكتظة او تلبية دعوات الافطار الجماعية لما فيها من الخطورة في نقل العدوى وتعريض حياة المشاركين فيها للخطر الناتج عن الوباء.

واضاف البيان: لقد اكد خبراء الصحة العامة والدراسات العلمية الرصينة على أن السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء والعودة للحياة الطبيعية هو بتلقيح اكبر عدد من المواطنين حتى نصل الى المناعة الجماعية التي تقارب 70-80٪؜ من المجتمع ، وتؤكد وزارتنا على توفر مختلف انواع اللقاحات في مؤسساتنا الصحية حاليا، وهي لقاحات فعالة وامنة ومعتمدة من قبل الموسسات العلمية العالمية المعروفة ومنظمة الصحة العالمية لذا نحث المواطنين الكرام الى الاسراع بتلقي اللقاح من المنافذ الصحية المعتمدة لاخذ اللقاحات المنتشرة في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات كافة.

وشدد البيان، على الدور المهم للقنوات الاعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في بذل المزيد من الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية والتوجه لاخذ اللقاح من المؤسسات الصحية.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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