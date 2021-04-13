تحذير خطير من انهيار النظام الصحي

وقالت وزارة الصحة في بيان: تبارك وزارة الصحة والبيئة للشعب العراقي العزيز حلول شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة العزيزة تدعو وزارة الصحة المواطنين الكرام للاستفادة من الشهر الفضيل وقيمه الانسانية والروحية للالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمؤسسات الصحية الرسمية للحد من انتشار الوباء حيث يشهد الوضع الوبائي تطورًا خطيرا في الايام الاخيرة وذلك بارتفاع نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة.
واضاف البيان: لقد شهد الاسبوع الماضي تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء الجائحة الخطيرة وهو 51387 اصابة اضافة الى تسجيل 250 وفاة ناتجة عن مضاعفات الوباء، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار التجمعات البشرية والاكتظاظ في المرافق العامة والخاصة مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين.
وتابع البيان: ان استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبيانات وزارة الصحة المتكررة سيؤدي الى أستمرار معدلات الاصابات والوفيات والذي قد يؤدي الى تهديد النظام الصحي الوطني بسبب حجم الاصابات التي تفوق قابلية المؤسسات الصحية على استيعابها والتعامل معها.
وقالت الوزراء: لابد لنا من تأكيد التحذيرات السابقة من خطورة الاستهانة بالمرض والتركيز على نسب الوفيات المنخفضة حاليا بسبب جهود ملاكاتنا البطلة، لذا نلفت أنتباه الجميع الى ان البحوث العلمية في مختلف دول العالم تؤكد على ظهور مضاعفات طويلة الامد بعد الاصابة بكوفيد 19 قد تؤدي الى امراض مزمنة وخطيرة مما يجعل من الوباء تحدي صحي خطير لصحة الانسان وحياته.
وقال البيان: أن وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام في أيام شهر رمضان المبارك بالتمسك والالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات المكتظة او تلبية دعوات الافطار الجماعية لما فيها من الخطورة في نقل العدوى وتعريض حياة المشاركين فيها للخطر الناتج عن الوباء.
واضاف البيان: لقد اكد خبراء الصحة العامة والدراسات العلمية الرصينة على أن السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء والعودة للحياة الطبيعية هو بتلقيح اكبر عدد من المواطنين حتى نصل الى المناعة الجماعية التي تقارب 70-80٪ من المجتمع ، وتؤكد وزارتنا على توفر مختلف انواع اللقاحات في مؤسساتنا الصحية حاليا، وهي لقاحات فعالة وامنة ومعتمدة من قبل الموسسات العلمية العالمية المعروفة ومنظمة الصحة العالمية لذا نحث المواطنين الكرام الى الاسراع بتلقي اللقاح من المنافذ الصحية المعتمدة لاخذ اللقاحات المنتشرة في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات كافة.
وشدد البيان، على الدور المهم للقنوات الاعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في بذل المزيد من الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية والتوجه لاخذ اللقاح من المؤسسات الصحية.
PUKmedia اعلام وزارة الصحة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير خطير من انهيار النظام الصحي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير خطير من انهيار النظام الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).