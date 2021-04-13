2021/04/13 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشرت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تطوراً خطيراً بالوضع الوبائي في البلاد، بارتفاع نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة.
وذكرت الوزارة في بيان “لقد شهد الاسبوع الماضي تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء الجائحة الخطيرة وهو 51387 اصابة … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحذر من تطور خطير في المنحنى الوبائي وتطرح الحل الوحيد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة في بيان “لقد شهد الاسبوع الماضي تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء الجائحة الخطيرة وهو 51387 اصابة … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحذر من تطور خطير في المنحنى الوبائي وتطرح الحل الوحيد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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