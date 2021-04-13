الصحة العراقية تحذر من تطور خطير في المنحنى الوبائي وتطرح الحل الوحيد

2021/04/13 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تطوراً خطيراً بالوضع الوبائي في البلاد، بارتفاع نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة.وذكرت الوزارة في بيان “لقد شهد الاسبوع الماضي تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء الجائحة الخطيرة وهو 51387 اصابة … Readmore

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