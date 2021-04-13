وزارة الصحة تحذر من انهيار النظام الصحي

2021/04/13 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبياناتها المتكررة سيؤدي الى أستمرار معدلات الاصابات والوفيات والذي قد يؤدي الى تهديد النظام الصحي الوطني بسبب حجم الاصابات التي تفوق قابلية المؤسسات الصحية على استيعابها والتعامل معها.وذكر اعلام الوزارة في بيان اطلع “النور …

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