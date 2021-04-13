اليونسكو تحدد الخميس موعدا لإعلان التصاميم الفائزة بتأهيل المأذنة الحدباء وجامع النوري

2021/04/13 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة {اليونسكو}، الى موعد إعلان التصاميم الفائزة بإعادة إعمار وتأهيل المأذنة الحدباء وجامع النوري في مدينة الموصل.ودعت منظمة اليونسكو بالعراق وسائل الاعلام في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} “لحضور حفل عرض نتائج المسابقة الدولية لليونسكو للتصاميم العمرانية الفائزة بجائزة المنظمة لاعادة اعمار وتأهيل المأذنة الحدباء وجامع النوري …

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