إيران ترى أن الإسرائيليين قاموا “برهان سيء جدا” بمهاجمتهم نطنز

2021/04/13 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن الإسرائيليين الذين تتهمهم طهران بحادث تخريب في مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران الأحد، قاموا “برهان سيء جدا”.وأوضح ظريف في مؤتمر صحافي في طهران “طنوا أن ما قاموا به … Readmore

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