المكتبة العربية في نينوى .. 100 عام للثقافة والفكر

حيث أن مدينة الموصل في بداية القرن العشرين كانت مدينة صغيرة المساحة وكانت تقتصر على ما يعرف الآن بالجانب الأيمن من المدينة ،ما سهل عملية التنقل بين أجزائها والوصول إلى هذا الشارع بمنتهى السهولة. ومن قدماء مكتبة الجيل الأول الذين وضعوا بصماتهم على هذا الشارع عبد الرحمن عبد الله الكركجي صاحب المكتبة العربية التي تأسست العام 1921 وتقع في مدخل شارع النجفي ،وكان يأتي بالكتب المتنوعة والمختلفة من خارج العراق ، وقد قام بنشر أول كتاب له بعنوان (معجم أمثال الموصل العامية ) من تأليف عبد الخالق الدباغ وقام بطبعه في مطبعة الهدف بالموصل ، واستمرت المكتبة بعملها حتى بعد وفاة صاحبها حيث تسلم إدارتها من بعده أولاده ، وبذلك استمرت المكتبة وأصبح شارع النجفي مقراً للعديد من المطابع ومكاتب الصحف والمجلات واحتضنها الشارع منذ تأسيسه وبفعل وجود المكتبة العربية وسواها من المكتبات نهضت حركة النشر في مدينة الموصل وقامت بدور ثقافي لا يستهان به وأصدرت العديد من الكتب والمجلات والمطبوعات .
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