اليابان ستصرف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر بعد معالجتها

2021/04/13 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم هارومي اوزاوا / ماتياس سينا ستصرف اليابان أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة، بعد معالجتها في المحيط رغم معارضة دول مجاورة من بينها الصين ومجموعات الصيادين المحليين.ويضع هذا القرار حدا لنقاش مستمر منذ سبع … Readmore

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