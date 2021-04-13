2021/04/13 | 10:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تكشف عن توجهات نيابية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي

أكدت النائبة عالية نصيف ان هناك توجهات نيابية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب مخالفات وخروقات إدارية ومالية، مبينة ان الوثائق التي تخص هذه المخالفات تمت إحالتها الى القضاء .

وقالت في بيان اليوم:" ان استجواب السيد رئيس الوقف الشيعي داخل البرلمان سيكون مهماً جداً وسيتم خلاله الكشف عن مخالفات إدارية ومالية معززة بالأدلة، بالإضافة الى أمور لم يكن أحد في الوقف يتوقع الكشف عنها للرأي العام ".

وأوضحت نصيف :" أن الوثائق التي تثبت هذه المخالفات تمت إحالتها الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها ".

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