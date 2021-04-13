التربية تعلن استعدادها لمساندة المفوضية في إجراء الانتخابات المبكرة

2021/04/13 | 10:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير التربية علي الدليمي، الثلاثاء، تذليل العقبات أمام إجراءات مفوضية الانتخابات، خلال لقائه عضو المفوضية المستقلة للانتخابات فياض ياسين حسين.

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وذكر بيان لوزارة التربية تلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، أنه "أكد وزير التربية أثناء لقائه عضو المفوضية المستقلة للانتخابات القاضي فياض ياسين حسين، دعمهُ لمبدأ التعاون المشترك بين المفوضية وشركاء العملية الانتخابية"، مبيناً أن "هذه الزيارة تندرج ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنجاح العملية الديمقراطية في البلاد".

وأعرب الدليمي وفق البيان، عن "دعم الوزارة الكامل بكافة ملاكاتها الإدارية والتعليمية لمساندة عمل المفوضية وكذلك تقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذا الحدث الديمقراطي".

من جانبه أشار عضو المفوضية إلى "ضرورة تكاتف الجهود وتعاون جميع مؤسسات الدولة مع مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير"، وفق البيان.

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