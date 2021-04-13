أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة وأربيل

2021/04/13 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، أسعار صرف الدولار، خلال تعاملات السوق لهذا اليوم.وفي تعاملات اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، جاءت أسعار صرف الدولار كالاتي:بغداد- بورصة الكفاح 147,800 السعر في الصيرفات 147,250148,250 مقابل كل 100$اربيل / بورصة 148,000 مقابل كل 100$البصرة / بورصة 148,000 مقابل كل 100$

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