شخص يفتح النار على زوجته وآخر ينتحر.. أبرز أحداث بغداد الأمنية في آخر 24 ساعة - عاجل

2021/04/13 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، بأبرز 4 حوادث أمنية شهدتها العاصمة بغداد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها إقدام شخص على إطلاق النار على زوجته، ومقتل شاب من مواليد 1999.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على أحد المواطنين، وسلباه مبلغاً قدره 17 مليون دينار عراقي، في مدينة الصدر، ليُنقل بعدها إلى مستشفى الشهيد الصدر".

وأشار إلى أن "أشخاصاً رموا رمانة يدوية على أحد الدور بسبب خلاف بينهم في منطقة الراشدية، ما أدى الحادث إلى إصابة شخص بشظايا في الكتف، وأضرار في واجهة الدار وعجلة هينو حمل".

وبيّن أن "أحد الأشخاص أطلق النار على زوجته، بسبب خلاف عائلي في منطقة حي النصر، ما أدى الحادث إلى إصابتها في الساقين، ليلوذ الجاني بالفرار، وتُنقل المصابة إلى مستشفى الشهيد الصدر".

وأوضح، أن "شخصاً من مواليد عام 1999 قُتل في منطقة العبايجي، بعد إطلاق النار عليه من قبل أشخاص مجهولين".

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