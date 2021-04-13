وزارة العمل تكشف عن خطة لصرف رواتب متراكمة لهذه الفئة

2021/04/13 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء (13 نيسان 2021)، عن خطة بشأن صرف رواتب متراكمة لشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس هيأة ذوي الاعاقة عصام عبد اللطيف في تصريح صحفي، إنَّ "هيأته عملت خلال العامين الحالي والماضي منذ بدء جائحة كورونا وحتى الان بكامل طاقاتها من اجل تقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأضاف، أنه "يتم العمل مع الاقسام المعنية لدراسة مقترح يهدف إلى زيادة قاعدة الشمول الجديد بامتيازات قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بعد تنفيذ تعليمات موازنة 2021 عند وصولها إلى الهيئة بعد ان تكون سارية التنفيذ".

وأشار عبد اللطيف، إلى أن "اللجان الطبية التي تحدد شمول المتقدم على رواتب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، أتمت فحص 68 الف متقدم منذ بدء جائحة كورونا".

وتابع، أن "هناك مساع حثيثة لزيادة التخصيصات المالية، وخطة مسبقة للوزارة ستعمل بها بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة للعام الحالي من اجل صرف رواتب الشمول الجديد او الرواتب المتراكمة للمستفيدين المشمولين للاعوام: 2016 و2017 و2018".

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