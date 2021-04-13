بالتزكية .. فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2025

2021/04/13 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أصبح فلورنتينو بيريز رسميا المرشح الوحيد في انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد، المقرر لها الصيف المقبل حيث لم يتقدم أي مرشح لمنافسته خلال الفترة ما بين 3 و12 من شهر نيسان الحالي.وبانتهاء الفترة المخصصة لدفع الترشيحات لم يقدم سوى فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي أوراق ترشيحه، فيما فضل منافسه المحتمل الشاب إنريكي ريكيلمي عدم الترشح لضيق الوقت، وهو ما يفتح الباب لفوز الرئيس الحالي بالتزكية.وستكون الولاية الحالية هي السادسة بعد 2000 -2004 و2004-2006 و2009-2013 و2013-2017 و2017-2021، وخلال ولاياته الخمس السابقة لم يكمل ولايته الثانية حيث قدم استقالته في بداية سنة 2006.وقاد فلورنتينو بيريز ريال مدريد كرئيس في أزيد من 1000 لقاء، ويبقى خلف الرئيس الأسطورة سانتياغو بيرنابيو في عدد اللقاءات وعدد الألقاب، حيث توج الفريق تحت قيادته بـ 26 لقبا منها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.ويسعى فلورنتينو بيريز خلال ولايته الجديدة لإنهاء أشغال تجديد ملعب سانتياغو بيرنابيو وتجديد فريق ريال مدريد عبر خلق دماء جديدة من النجوم الشباب ومواصلة الفوز بالألقاب وتحسين إيرادات الفريق المالية./انتهى3

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