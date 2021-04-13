صباح العكيلي لـ / نينا / : اخراج القوات الامريكية من البلاد ..خطوة مهمة لتعزيز دور العراق بالساحة الدولية 

2021/04/13 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي ان : اخراج القوات الامريكية بشكل خاص من البلاد ..خطوة مهمة لتعزيز دور العراق بالساحة الدولية .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : العراق بدأ خلال الفترة الماضية بخطوات ملموسة لاستعادة دوره العربي والا قليمي والدولي المؤثر وسيكون اكثر تاثيرا عندما يلمس العالم قدرته السياسية على اخراج القوات الامريكية والاجنبية من البلاد.واضاف العكيلي ان : مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة اثبتت قدرة العراق على فرض ارادته وتنفيذ قرار البرلمان المعبر عن الشارع بخروج القوات الامريكية .وشدد على اهمية الاستفادة القصوى من الانفتاح على المنظومة العربية والاقليمية والدولية في دعم الموقف العراقي ./انتهى3

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