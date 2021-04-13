شرطة الديوانية تلقي القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة

2021/04/13 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سيطرة الشامية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين وجد بحوزتهما أثناء تفتيشهما كمية من الحبوب المخدرة وآلة جارحة (سكين)".واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى مكافحة المخدرات للتحقيق معهما".

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