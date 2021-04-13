القبض على متهمين بالدكة العشائرية في المثنى

2021/04/13 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة أشخاص بقضية سرقة وعدد آخر بتهمة الدكة العشائرية في محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز مديرية شرطة محافظة المثنى القبض على ثلاثة أشخاص بقضية سرقة قاموا بسرقة أحد المحلات التجارية في السماوة، فضلا عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بتهمة الدكة العشائرية".

وأوضحت الوزارة انه "تم إحالة المتهمين للقضاء وتوقيفهم وفق المادة (٤٤٦) سرقة والمادة ( ٤) إرهاب لينالوا جزاءئهم العادل".

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