وفاة شاب بعد إصابته بجروح جراء انفجار سخان غاز في الكرادة

2021/04/13 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار سخان غاز داخل احد المنازل ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "سخان غاز انفجر داخل احد المنازل ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد".واضاف ان "الانفجار اسفر عن وفاة شاب تولد ٢٠٠٣ متأثرا بجراحه".

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