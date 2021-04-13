الرافدين: تسهيلات جديدة للحصول على شقق بسماية

2021/04/13 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، تسهيلات جديدة للموظفين للحصول على شقق بسماية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تقديم تسهيلات للموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد للحصول على شقق مجمع بسماية والاولوية لهم".

واضاف أن "فروعه المخصصة لمنح بسماية شهدت زخما كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في ترويج معاملة الحصول على شقق بسماية".

ولفت البيان الى أن "الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.



الامانة العامة لمجلس الوزراء ".

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