تحالف القوى يرد على الكعبي: هذا ليس منهج الصدر

2021/04/13 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرد تحالف القوى، الثلاثاء، على بيان اصدره نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي بشأن حديث النائب ظافر العاني في البرلمان العربي.واعرب التحالف عن استغرابه من ما وصفها “الهجمة الشرسة والمغالطات” التي تضمنها بيان الكعبي، داعياً اياه الى الاحتكام الى المنطق وتغليب مصلحة العراق مستقبلا.وكان الكعبي طالب اليوم الاثنين، مجلس النواب بإقالة العاني بأول …

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