“سخان” يؤدي بحياة شاب في بغداد

2021/04/13 | 10:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوفاة شاب بانفجار “سخان غاز” في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال المصدر ، إن “شاباً تولد 2003 توفي، اليوم، متأثراً بجراحه بسبب انفجار سخان غاز داخل منزله في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد”.وأضاف أنه “تم نقل جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي”.وكان شارع ابو نؤاس في منطقة الكرادة […]

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