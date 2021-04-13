نصيف تؤكد وجود توجه نيابي لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي

2021/04/13 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف ان هناك توجهات نيابية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب مخالفات وخروقات إدارية ومالية، مبينة ان الوثائق التي تخص هذه المخالفات تمت إحالتها الى القضاء .وقالت في بيان اليوم:” ان استجواب … Readmore

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