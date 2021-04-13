روسيا “تعوّل” على إمكان إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

2021/04/13 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت روسيا الثلاثاء أنها “تعوّل” على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في حال عادت الولايات المتحدة إليه، متهمة الاتحاد الأوروبي بتعريض المحادثات الجارية للخطر من خلال فرض عقوبات على إيران في مجال حقوق الإنسان.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال … Readmore

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