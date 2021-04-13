طقس العراق: تساقط ثلوج امطار في هذه المناطق

2021/04/13 | 10:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير حالة الطقس، الثلاثاء، الى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وذكر المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (13 نيسان 2021)، ان "خرائط الطقس تشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليوم، حيث متوقع توفر فرص أمطار على مناطق الشمال تبدأ خلال ساعات الصباح، وتشمل الموصل ودهوك وأجزاء من أربيل".

وأضاف الاسدي، ان "الموجة سيصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، وستشمل كذلك فرص الأمطار الرعدية مناطق أقصى جنوب البلاد البصرة وبادية المثنى، وربما تشمل مناطق أخرى من جنوب البلاد ومناطق الفرات الأوسط، وستكون فرصة ضعيفة ومتغيرة على شكل زخات أمطار، ومنها ذي قار وميسان وجنوب النجف والديوانية والكوت"، مبينا "وتتسع فرص الأمطار عصر ومساء اليوم في مناطق الجنوب، اما باقي المناطق متوقع أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة".

واوضح، ان "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، عدا مناطق اقصى جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تشهد تلك المناطق رياحا جنوبية شرقية ومتقلبة الاتجاه خفيفة السرعة".

N.A

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