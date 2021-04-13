ارتفاع ملحوظ باسعار صرف الدولار

2021/04/13 | 10:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهد سعر صرف الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (13 نيسان 2021)، فان اسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد147,800 الف مقابل 100$

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,250

148,250

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اربيل / بورصة

148,000

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البصرة / بورصة

148,000

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