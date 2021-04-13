بيريز رئيساً لريال مدريد حتى 2025

2021/04/13 | 10:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، فوز فلورنتينو بيريز، بولاية جديدة لرئاسة النادي “الملكي”.

وذكر النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي وترجمته وكالة/ المعلومة/ أن “فلورنتينو بيريز سيبقى رئيساً للنادي حتى 2025 بعد فوزه بالمنصب بالتزكية”.

وانتهت الفترة المخصصة لدفع الترشيحات حيث لم يقدم سوى فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي أوراق ترشيحه، فيما فضل منافسه المحتمل الشاب إنريكي ريكيلمي عدم الترشح لضيق الوقت، وهو ما يفتح الباب لفوز الرئيس الحالي بالتزكية.

وقاد فلورنتينو بيريز ريال مدريد كرئيس في أكثر من 1000 لقاء، ويبقى خلف الرئيس الأسطورة سانتياغو بيرنابيو في عدد اللقاءات وعدد الألقاب، حيث توج الفريق تحت قيادته بـ 26 لقبا منها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

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