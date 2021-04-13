ارتفاع اضافي في اسعار صرف الدولار امام الدينار في العراق

2021/04/13 | 10:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاثنين 147300 دينار عراقي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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