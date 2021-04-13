2021/04/13 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن امكانية دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمانية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح خاص “للمركز الخبري الوطني”، إن “المفوضية لاتستطيع دمج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل سيتم دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمانية؟..



المفوضية ترد المركز الخبري الوطني.

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