منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية: الطيران السوري استخدم السلاح الكيمياوي في قصف مدينة سراقب

2021/04/13 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ان القوات السورية الحكومية استخدمت الأسلحة الكيمياوية في هجومها على مدينة سراقب.

وقال التقرير وهو الثاني من نوعه للمنظمة، ان القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور في قصف مدينة سراقب الواقعة على بعد خمسن كيلومترا جنوبي حلب، في الرابع من شباط بالعام الفين وثمانية عشر، مبينا ان هنالك دوافع منطقية تكشف عن قيام مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو السوري بضرب شرقي المدينة بإلقاء برميل واحد على الأقل، مما أسفر عن إصابة اثني عشر شخصا، في حين لفتت المنظمة الى انها استندت في تقريرها الى استجواب ثلاثين شاهدا، وصور مأخوذة من الأقمار الاصطناعية، فضلا عن قيامها بتحليل عينات من المنطقة ومعاينة الاعراض التي أصيب بها الضحايا.

https://www.opcw.org/media-centre/news/2021/04/opcw-releases-second-report-investigation-and-identification-team

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