الغانمي يشدد على تأمين الحدود العراقية لمنع عمليات التهريب وتسلل عناصر د1عــــش

2021/04/13 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ضرورة استمرار جهود تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل لتعزيز أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة الى قضاء سنجار ومقر الفرقة العشرين في القضاء وتفقد للحدود العراقية، إذ شدد الغانمي على تأمين الشريط الحدودي لمنع عمليات التهريب وتسلل عناصر داعش بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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