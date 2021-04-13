سرقة “أكبر أرنب في العالم” من منزل صاحبته في بريطانيا

2021/04/13 | 10:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت الشرطة البريطانية إن أرنبا أعلن أنه “الأكبر في العالم” سرق من منزل صاحبته في “ورشيسترشاير”.وتعتقد الشرطة أن الأرنب الذي يبلغ طوله 129 سم، ويدعى داريوس، قد أخذ من حظيرة بحديقة البيت في منطقة “ستولتون” ليلة السبت الماضي.وحصل الأرنب على لقبه من موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2010 لكونه الأكبر من نوعه.وعرضت مالكته “آنيت إدواردز” مكافأة قدرها 1000 جنيه إسترليني مقابل عودته، قائلة إنه كان “يوما حزينا للغاية”، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.وقالت إدواردز لأولئك الذين أخذوا داريوس “أرجوكم أعيدوه، إنه أكبر من أن يتكاثر الآن”.وناشدت الشرطة الناس للمساعدة، وطلبت ممن لديهم أي معلومات عن […]

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