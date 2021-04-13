الرافدين يتحدث عن تسهيلات لفئات معينة في التقديم على شقق مجمع بسماية

2021/04/13 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين يوم الثلاثاء عن تسهيلات قدمت للموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد للتقديم على شقق مجمع بسماية والاولوية لهم للحصول عليها .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فروعه المخصصة لمنح بسماية شهدت زخما كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في ترويج معاملة الحصول على شقق بسماية .

واوضح ان “الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.



الامانة العامة لمجلس الوزراء” .

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