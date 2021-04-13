التجارة تحدد موعد انطلاق موسم تسويق الحنطة للعام 2021

2021/04/13 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق موسم تسويق الحنطة للعام 2021.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة المركزية للتسويق حددت موعد بدء موسم تسويق الحنطة لهذا […]

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