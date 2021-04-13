إيران: عمليات التخريب والعقوبات لن تدعم المفاوضات

2021/04/13 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء إن "عمليات التخريب وفرض العقوبات لن تدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني".

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