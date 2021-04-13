وزير داخلية كردستان يهاجم اتفاق سنجار: طُبّق شكلياً والمسلحون ارتدوا زي القوات العراقية

2021/04/13 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

هاجم وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد بارزاني، الثلاثاء (13 نيسان 2021)، اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار، المبرم بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى "استمرار تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني بزي القوات العراقية في القضاء".

وقال بارزاني، في تصريح للصحفي، إن "اتفاق سنجار الذي أُبرم بين حكومتي بغداد وأربيل نُفذ شكليا فقط".

وأضاف، أن "عناصر حزب العمال الكردستاني والميليشيات المسلحة ارتدوا زي القوات العراقية وما زالوا يتمركزون في مركز القضاء".

وأشار إلى أن "أعداد المسلحين شهدت ارتفاعاً في قضاء سنجار"، مبيناً أن "القضاء لم يسجل تقدماً في ملف الخدمات لغاية الآن".

وكان قائممقام سنجار، محما خليل قد أكد استمرار المظاهر المسلحة والسلاح المنفلت في القضاء.

وقال خليل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفوضى ماتزال مستمرة في سنجار في ظل انتشار السلاح المنفلت والمجاميع الخارجة عن القانون، والتي تمنع الإدارة الشرعية من العودة للقضاء وممارسة دورها" حسب قوله.

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