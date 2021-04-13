انفجار عبوة ناسفة على رتل إمدادات تابع للتحالف الدولي في المثنى

2021/04/13 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنىافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة المثنى.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولي، تعرض إلى استهداف بعبوة ناسفة انفجرت اثناء مروره في احد الشوارع الرئيسية بالمحافظة".وأضاف المصدر، ان "المعلومات الأولية، تشير إلى عدم تسجيل اي خسائر جراء الانفجار".

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