2021/04/13 | 11:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي على طريق المثنى السريع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/13 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي على طريق المثنى السريع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي على طريق المثنى السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).